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    Mustafa Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi’ni gezdi. Kitap severlerle sohbet eden Bakan Varank’a Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu eşlik etti.
    • 27.07.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:05
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    Mustafa Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti

    Kütüphanedeki ilçe sakinleriyle sohbet eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Başkan Yasin Kartoğlu, sınava hazırlanan öğrencilere başarılar dilerken, ziyaretçilerin kıraathane hakkındaki görüşlerini de aldı.

    Başkan Kartoğlu, Bakan Varank’a şehrin anahtarı olarak tanımladıkları ve kullanıcı sayısı yüz bine ulaşan “Başakşehirli” uygulamasını da anlattı.

    Başakşehirli uygulaması tanıtıldı

    Başakşehir Millet Bahçesi’ne kurulan Mobil Etkinlik Alanı’nda birbirinden eğlenceli oyunlar oynayan kullanıcıların, Başakşehirli Mobil Uygulaması üzerinden puan toplayabildiklerini ve topladıkları puanları çeşitli alanlarda harcayabildiklerini söyledi.

    Başkan Kartoğlu, öte yandan Bakan Varank’ı teknoloji ve inovasyon merkezi Başkaşehir Living Lab’e davet etti. Bakan Varank da Başakşehir’e yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

    115 bin eser yer alıyor

    DHA'nın aktardığına göre 115 bin eserin yer aldığı, “Yetkin” ve “Güvenli Kütüphane Hizmeti” sertifikalarına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde bugüne kadar yüz binden fazla ödünç kitap verildi.

    Mustafa Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti #1

    Mustafa Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti #2

    Mustafa Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti #3


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