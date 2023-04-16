Mustafa Varank, Gemlik'e Togg çalışanıyla karşılaştı: İtalyan değil Gemlikliymiş Muhalefetin Togg 'İtalya'da yapılıyor' iddialarına gönderme yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrikasının bulunduğu Gemlik'te fabrikada çalışan işçiye "İtalyan mısın?" diye sordu.

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Türkiye'nin yarım asırlık hayali olan yerli otomobil gururu tüm ülkeye yayıldı...

Banttan inen ilk aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmesi ile yollarda görülmeye başlanan Togg araçlar kura ile belirlenen ilk 20 bin sahibinden önce kabine üyelerine dağıtıldı.

Son dönemde büyük merak uyandıran araçlar kabine üyelerinin makam aracı yapılırken Türkiye bu araçlarla neredeyse karış karış geziliyor.

Her gittiği yerde en ince ayrıntısına kadar incelenen ve binlerce fotoğraf çekilen araçlar ilgi odağı oluyor.

Gemlik'e Gemlik rengi ile ziyaret

Projede büyük emeği olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tüm ziyaretlerini kendisine tahsis edilen Togg ile yapıyor.

Bakan Varank bu kapsamda Togg'un Gemlik rengi ile Bursa'nın, Togg fabrikasının olduğu Gemlik'teydi.

Bursadaki temaslarını sürdüren Varank, Gemliklilerle bir araya geldi.

Yine büyük ilgi gören Togg'u görmeye gelenlerle sohbet eden Varank, fabrikada çalışan bir işçi ile karşılaştı.

"Sordum İtalyan değil Gemlikli"

Boyahanesinde çalışan vatandaşla şakalaşan Varank, muhalefetin eleştirilerine de gönderme yaptı.

Togg'ları boyayan işçiye İtalyan mısın diye soran Varank'ın, "Togg'da çalışıyormuş arkadaş. Arabayı getirdim. Sordum İtalyan mısın dedim. Hani orada yapıp getiriyorlar diyorlar ya. Hayır İtalyan değilim Gemlikliyim dedi." ifadeleri gülüşmelere neden oldu.