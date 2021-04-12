Mustafa Varank Libyalı mevkidaşını makamında ağırladı

Bakan Varank, Libyalı mevkidaşı Ahmed Ali Ebu Heyse’yi makamında ağırladı. Varank, Libya’nın global ekonomide potansiyelinin Türkiye’nin destekleri ile güçlendirilebileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık binasında Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ile görüşme gerçekleştirdi.

İkili arasında yapılan görüşmede Varank, iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı.

Varank, “Tarihi bağlar herkesin malumu, biz her zaman Libya’nın yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“LİBYA’NIN POTANSİYELİNİ BİR NOKTAYA TAŞIMAMIZ LAZIM”

Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık yeni bir perspektifin açıldığını görüyoruz Libya’da. Libya’nın çok güzel ve yeni bir başlangıç yapma şansı var. Burada da global ekonomiye entegre olmak için özellikle sanayi alanında madencilik alanında, bilişimcilik alanında Libya’nın potansiyelini bir noktaya taşımamız lazım. Bunu da yapacak olan biz bakanlarız.”





“BİZ TÜRKİYE’YE ÇOK GÜVENİYORUZ”

Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Heyse ise “Biz Türkiye’ye çok güveniyoruz.” ifadelerini kullanarak, Türkiye ile Libya arasında sanayi ve maden alanında yatırım yapmanın önemine değindi.

Türkiye ve Libya arasında işbirliği VİDEO