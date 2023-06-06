Mustafa Varank paylaştı: Hakan Fidan ve İbrahim Kalın aynı karede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı Mehmet Fatih Kacır'a devreden Mustafa Varank, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın aynı karede olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Varank paylaşımına, "25 Ekim 2021 - Halef/Selef" notunu düştü.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu 67. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni duyurdu.

Buna göre MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

Dün akşam saatlerinde ise Hakan Fidan'ın yerine MİT'in başına İbrahim Kalın atandı.

Varank paylaştı: Halef/selef...

Yaşananların ardından yeni Kabine'de yer almayan Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından "25 Ekim 2021 - Halef/Selef" notuyla bir fotoğraf karesi paylaşan Varank, "Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verdi.

"Görevleri gereği mekan ismini paylaşamıyoruz"

Söz konusu fotoğrafta, MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'la birlikte eski bakanlar Mustafa Varank ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olduğu görüldü.

Varank'ın, dört ismin bir masa etrafında yer aldığı karenin altına "Not: "Hamburgerci" bile olsa, görevleri gereği mekan ismi paylaşamıyoruz" notu yazması ise dikkatlerden kaçmadı.