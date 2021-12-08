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    Mustafa Varank üçüncü kez baba oldu

    Bakan Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 15:59
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    Mustafa Varank üçüncü kez baba oldu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eşi Esra Varank, bir kez daha anne-baba olma heyecanı yaşıyor.

    Esra Varank, bugün öğle saatlerinde TOBB ETÜ Hastanesi'nde doğum yaptı.

    VARANK AİLESİ'NİN EN MUTLU GÜNÜ

    Haber ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe görüşmeleri sırasında duyuruldu.

    Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgi, Varank çiftinin bir kız bebekleri olduğunu açıkladı.

    Bu güzel haber sonrası salonda alkış sesleri duyulurken, bazı vekiller de Mustafa Varank'ı tebrik etti.

    Meclis'te gazetecilerle bir araya gelen Varank, “Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bebeğimiz doğdu. Görevimize geri geldik.” ifadelerine yer verdi.

    45 yaşındaki Mustafa Varank ile Esra Varank'ın, Elif Reyhan ve İlhan Yahya adında iki çocukları daha var.

    Mustafa Varank üçüncü kez baba oldu

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