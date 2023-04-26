Mustafa Varank'tan evlenecek çifte kıyak: Togg'u gelin arabası yapacaklar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, evleneceğini söyleyen gence kıyak yaptı. Bakan Varank, evlenecek çiftin gelin arabasının Togg yapılacağını belirtti.

DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, partisi tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Bursa'dan 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine çalışkanlığından ötürü 'Atom karınca' dediği Varank, listelerin açıklanmasının ardından Bursa'ya adeta çıkarma yaptı.

Ramazan ayında sürdürülen iftar, sahur ve açılışların ardından hız kesmeyen Bakan Varank, Bursa'da ayak basmadık yer bırakmıyor.

Her gün başka bir açılışta: Bursa'yı karış karış geziyor

Her gün bir açılışta ya da buluşmada olan Varank son olarak, şehirdeki bir kültür merkezinin açılışını yaptı.

Açılışta bir genç Mustafa Varank'a perşembe günü evleneceğini söyledi.

Bakan Varank da genci yanına alarak başladığı konuşmasında evlenecek çifte bir kıyak yaptı.

Togg, evlenecek çiftin gelin arabası olacak

Varank, evlenecek çiftin gelin arabasının Togg olacağını duyurdu.

Togg'un ilk kez bir gelin arabası olacağını da sözlerine ekleyen Varank, "Şimdi bu kardeşimizin perşembe günü düğünü varmış hayırlı uğurlu olsun. Peki bu kardeşimize bir kıyak yapalım mı sizce? Sizce Togg’dan gelin arabası olur mu? O zaman Türkiye’nin otomobili ilk kez bir gelin arabası olsun. Perşembe günü kardeşimizin düğününde gelin arabası yapalım inşallah." dedi.

"Arabayı çizme ha"

Sürprizin ardından sevince boğulan genç Mustafa Varank'ın elini öptü.

Varank'dan da aynı şekilde karşılık gelince ortaya güzel anlar çıktı.

Bakan Varank gence son olarak, "Arabayı çizme ama ha" diye takılarak espri yapmayı da ihmal etmedi.

Başkan Aktaş'ı etiketledi: Cevap gecikmedi

Öte yandan Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı etiketleyerek, "Gençlerimize mutluluklar diliyorum. Güzel Bursamızın şehr-i emini olarak bu gelin arabasının kaptanlığını yapmak, nikahı kıymak sana yakışır @Alinuraktas70 başkanım." notunu düştü.

Başkan Aktaş da Varank'ın paylaşımını alıntılayarak cevap verdi.

Aktaş ise, "Sayın Bakanım, o iş bende" yanıtını verdi.