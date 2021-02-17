Muvazzaf ne demek? Muvazzaf subay nedir, ne anlama gelir?

Muvazzaf ne demek? Muvazzaf subay nedir, ne anlama gelir?

Jandarma Komutanlığı muvazzaf subay alımı başvuruları başladı. Adaylar, muvazzaf ne demek, muvazzaf subay nedir sorularını araştırıyor. Peki muvazzaf ne anlama geliyor?

Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağının duyurulmasının ardından Muvazzaf ne demek? Muvazzaf subay ne demek? sorusu gündeme geldi.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, yoğun bir şekilde muvazzaf kelime anlamını araştırıyor.

Peki muvazzaf ne demek, TDK anlamı nedir? İşte muvazzaf kelimesinin anlamı..

MUVAZZAF NE DEMEK?

Muvazzaf, Arapça'da "Görevlendirilmiş kimse, vazifeli" anlamına gelmektedir. Muvazzaf, TDK'da askerlik anlamı taşıyor.

MUVAZZAF SUBAY NEDİR?

Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse Muvazzaf'dır.

Muvazzaf, silahlı kuvvetlerde çalışan, mesleği askerlik olan subay ve astsubaylardır.