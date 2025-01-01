Naci Görür'den Elbistan depremi açıklaması: Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dün (31 Aralık 2024) 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe yol açtı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür, depremin meydana geldiği bölgeyi ve olası etkilerini değerlendirdi.

"MALATYA FAYI BURADAN İTİBAREN KIRILABİLİR"

Prof. Dr. Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem, muhtemelen Malatya Fayına stres transferiyle ilgili bir durum. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde, Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir."