Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi tahmini! Tarih ve büyüklük tahminini açıkladı.. Prof. Dr. Naci Görür beklenen İstanbul depremi hakkında yeni bir açıklama yaptı. Naci Görür beklenen depremin büyüklüğünü ve tarihi hakkında tahminlerini paylaştı..

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından deprem tahminleri ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında bulunan Naci Görür yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Beklenen İstanbul depremi hakkında yaptığı yorumlar ile gündeme gelen Naci Görür yeni açıklamalarda bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde binlerce artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından sık sık gündeme gelmeye başlayan ve yıllardır beklenen olası İstanbul depremi hakkında bilim adamları bazı tahminlerde bulunuyor.

Prof Dr. Naci Görür yaptığı son İstanbul depremi tahmini ile yeniden gündeme geldi.

7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64

Sabancı Üniversitesi’nin, "Toplum ve Afet Risk Yönetimi" temasıyla gerçekleştirdiği seminerde konuşan Naci Görür "1999'dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu 2029'a kadar bir süre demek" ifadelerine yer verdi.

Naci Görür ayrıca şu ifadeleri kullandı;

"Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu, en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044’e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz."