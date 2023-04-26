Naci Görür'den o bölge için deprem tahmini: "Uzun bir dönem büyük depremler olmaz" Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Naci Görür o bölgede uzun bir süre büyük deprem olmayacağını ifade etti.

Kahramanmaraşlı merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından deprem tahminleri ile sosyal medyanın gündemine oturan Prof. Dr. Naci Görür yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş depreminin ardından özellikle İstanbul depremi hakkında yaptığı tahminler ile adından söz ettiren Naci Görür, twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme geliyor.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dün yaptığı bir paylaşım ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Amerikalılar Malatya’da 6,8 deprem olacak diyorlarmış. 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz."

Naci Görür'ün bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Takipçileri Görür'ün bu paylaşımına yüzlerce yorum yaptı.