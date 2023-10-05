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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süresiz nafaka sorunu ile ilgili, "Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz, ayırmamız da gerekir. Nafaka ile ilgili bahsedilen mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

"Erkek evlendiğinde de nafaka kesilmeli"

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube Özel yayınının konuğu olan nafaka mağduru Abdullah Akan, yaşadıklarını ve devletten beklentilerini anlattı:

2008'de evlendim, 2009'da ayrıldım. ve o günden beri süresiz nafaka ödüyorum. Görme engelliyim. 2013'te bir evlilik daha yaptım. Eşim de yüzde 73 engelli. Bir kızımız var. Kızıma gereken parayı, sağlıklı ve engelli olmayan birine veriyorum. Benim gibi engelli olup nafaka mağduru olanlar var.



Yerel mahkeme ilk etapta bana nafaka bağlamadı. Ancak karşı tarafın annesinin ifadesi doğrultusunda, İstanbul sözleşmesine dayanarak, Yargıtay kusuru eşitledi ve nafaka ödememe hükmetti. Karşı tarafın ifadesi şuydu: Kızımı dövüyordu sövüyordu, ama ben görmedim.



Yargıtay'daki hakimler de tamamen sabit görüşlü.