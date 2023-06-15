Nagehan Alçı: Faturayı Kemal Bey'e kesmek gazetecilik değil Muhalefet cephesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen tepkinin ardından gazeteci Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na destek geldi. Alçı, "Faturayı Kemal Bey'e kesmek gazetecilik değil" dedi.

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Seçimlerin ardından siyaset arenasından en çok konuşulan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Aldığı mağlubiyetin ardından gerek parti içinden gerekse seçmen tarafından hedef tahtasına oturtulan Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrıları yükselmeye devam ediyor.

Değişim rüzgarları esen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim parti içindeki taleplere kulak verip kongre kararı aldı.

CHP'de kazan kaynıyor

Seçim başarısızlığından ötürü 'değişim' vurgusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs ayındaki seçimlerden bu yana üçüncü kez Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu.

Muhalif gazeteciler baş kaldırdı

Muhalif gazeteciler ise seçimler önce övgüler dizdikleri Kılıçdaroğlu'na seçimlerin ardından ağır ithamlarda bulunmayı sürdürüyor.

"Kalemini satan ve onurlu davranmayan gazeteciler"

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde TBMM'de düzenlediğini grup toplantısında muhalif gazetecileri hedef alarak "Kalemini satan ve onurlu davranmayan gazeteciler" gibi ifadeler kullanmıştı.

Gözden Kaçmasın Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren gazetecilere yanıt verdi Haberin Detayları

Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Muhalefet cephesinde özellikle gazeteciler üzerinden kavga sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir destek geldi.

TV100 programına katılan gazeteci Nagehan Alçı, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

"Tüm faturayı Kemal Bey'e kesmek gazetecilik değil"

Nagehan Alçı, "Tüm faturayı Kemal Bey'e kesmek gazetecilik değil" çıkışı yaptı.

"Kemal Bey tek başına değil Millet İttifakı seçimleri kaybetti"

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Nagehan Alçı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: