Seçimlerin ardından siyaset arenasından en çok konuşulan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Aldığı mağlubiyetin ardından gerek parti içinden gerekse seçmen tarafından hedef tahtasına oturtulan Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrıları yükselmeye devam ediyor.
Değişim rüzgarları esen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim parti içindeki taleplere kulak verip kongre kararı aldı.
CHP'de kazan kaynıyor
Seçim başarısızlığından ötürü 'değişim' vurgusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs ayındaki seçimlerden bu yana üçüncü kez Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu.
Muhalif gazeteciler baş kaldırdı
Muhalif gazeteciler ise seçimler önce övgüler dizdikleri Kılıçdaroğlu'na seçimlerin ardından ağır ithamlarda bulunmayı sürdürüyor.
"Kalemini satan ve onurlu davranmayan gazeteciler"
Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde TBMM'de düzenlediğini grup toplantısında muhalif gazetecileri hedef alarak "Kalemini satan ve onurlu davranmayan gazeteciler" gibi ifadeler kullanmıştı.
Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na destek
Muhalefet cephesinde özellikle gazeteciler üzerinden kavga sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir destek geldi.
TV100 programına katılan gazeteci Nagehan Alçı, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
"Tüm faturayı Kemal Bey'e kesmek gazetecilik değil"
Nagehan Alçı, "Tüm faturayı Kemal Bey'e kesmek gazetecilik değil" çıkışı yaptı.
"Kemal Bey tek başına değil Millet İttifakı seçimleri kaybetti"
Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Nagehan Alçı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Gazetecilik sınırlarını çok aşan çıkışlar görüyorum. Kemal Bey tek başına değil Millet İttifakı seçimleri kaybetti. Bütün faturayı Kemal Kılıçdaroğlu’na kesmek, ona ayar vermeye çalışmak ona parmak sallamak evrensel gazetecilik standartlarının çok dışında. Gazetecilik, siyaset dizaynırlığı değildir. Bunun çok dışına çıkılıyor. Mesleğimiz açısından can sıkıcı bir durum.