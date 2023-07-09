AA & Ensonhaber

Sosyal medyada dini değerleri hedef alan paylaşımlar, cezasız kalmıyor.

Bu kez kılma videosu dolaşıma girdi.

Güvenlik görevlisi tarafından kaydedilen videoda, namaz kılıyormuş gibi yapan şahıs dini değerlerle dalga geçti.

Andımız'ı sure gibi okudu

İlk olarak tekbir getirirken Atatürk'ü Ekber deyip Andımız'ı da sure gibi değiştiren kişi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler tepki çekerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan D.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.,

Tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli D.Y.’nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan bugün tutuklandığını bildirdi.

Gözden Kaçmasın Dini değerlerle dalga geçen şahsın videosu tepki çekti: Namaz kılıyormuş gibi yapıp Andımız'ı okudu Haberin Detayları