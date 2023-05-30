Nant Başkonsolosluğu hesabından Kılıçdaroğlu'na destek Seçim döneminde Nant Başkonsolosluğu sosyal medya hesabının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fanı gibi çalıştığı belirlendi.

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Türkiye'de seçim gündemi, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle noktalandı.

Sandığa giden yaklaşık 60 milyon kişi seçimini yaptı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da seçime büyük bir katılım sağladı.

Dünyaya demokrasi dersi verilen seçimlerin ardından Erdoğan'a 5 yıl daha güven onayı verildi.

Hal böyleyken seçim döneminde yaşanan bazı olaylar ise ortaya çıkmaya başladı.

Fransa'nın Nantes kentindeki Nant Başkonsolosluğu sosyal medya hesabından yapılan seçim beğenileri gündeme oturdu.

Muhalif paylaşımlar beğenildi

Seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve muhaliflerin yaptığı 40'dan fazla paylaşıma beğeni atıldığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarının haklarını koruyan ve hükümete siyasi, ticari bilgiler veren bir temsilciliğin taraf tutması tepki topladı.

Gelen tepkilerin ardından yapılan tüm beğeniler kaldırılırken herhangi bir açıklama yapılmadı.