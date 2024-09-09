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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran Kursu'na giden Narin Güran, akşam saatlerinde evine dönmedi.

Narin'i aramak için bölgeye gelen ekipler, 19 gün sonra 8 yaşındaki kızın cansız bedenini buldu.

Dün cansız bedeni bulunan Narin Güran bugün, Tavşantepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

Narin'in cenaze namazını kıldıran Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük şunları söyledi:

"NARİN CENNETTEDİR"

Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizleri vicdan sahibi, ahlaklı insanlardan eylesin.



Toplum olarak inşallah insanlığımızı yeniden gözden geçirir, hatırlarız; ahlaklı bir toplum olma yolunda ilerleriz. Narin cennettedir, masum bir yavrumuz katledildi.