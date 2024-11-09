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Haber Merkezi

Türkiye'nin konuştuğu Narin cinayetinde dava süreci sürüyor.

7 Kasım'da başlayan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşmadan önce Narin'in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim Güran'ın ifadeleri alındı. Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Narin'in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi.

TÜRKİYE'NİN MERAKLA TAKİP ETTİĞİ DAVADA GELİŞMELER ANBEAN TV100 EKRANLARINDA

Daha sonra da Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi.

Son olarak ise yargılamanın 3’üncü gününde ek 10 tanıktan 9’u dinlendi.

Narin cinayetiyle ilgili davadan gelişmeler ise TV100'ün gün boyu yaptığı yayınlarla takip ediliyor.

Öyle ki Narin cinayetiyle ilgili ilk günden bu yana yayınlarını sürdüren TV100'ün uzman muhabirleri Canan Altıntaş, Devrim Tosunoğlu ve Sevgim Begüm Yavuz ile gelişmeler canlı yayınlarla aktarılmaya devam ediyor.

TV100 MUHABİRİ YAVUZ, DAVANIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE YAŞANANLARI AKTARDI

Öte yandan TV100 muhabiri Sevgim Begüm Yavuz üçüncü günde neler yaşandığını aktardı.

Yavuz, bugün sanık avukatlarının 9 tanığının dinlendiğini ifade etti. Sevgim Begüm Yavuz, gün içinde yaşanılanlarla ilgili şunları söyledi:

"Mahkeme ayrıca Enes Güran'ın arkadaşlarını dinledi. Enes Güran'ın davranışlarında bir anormallik olup olmadığı soruldu. Narin'in amcası Halil İbrahim Güran da dinlenenler arasında yer aldı. Sanıklarla kan bağı olduğu için amca yeminsiz bir şekilde dinlenildi."

NARİN'İN ANNESİ, AMCASI VE AĞABEYİ SALONDAN ÇIKARILDI

Diğer yandan Eğertutmaz Deresi'nde bir yer gösterme görüntüsü duruşma salonunda izlendi.

Nevzat Bahtiyar'ın Narin Güran'ı dereye nasıl götürdüğü ve nasıl bıraktığına ilişkin bir video idi.

7 dakika sürdü. Bu videodan önce mahkeme başkanı Güran Ailesine bir açıklama yaptı. 'İsteyen duruşma salonunda çıkabilir' dedi.

Narin Güran'ın annesi, amcası ve ağabeyi salondan çıkarıldı.

Bu sırada Arif Güran salona geldi.

Daha sonra o da duruşma salonunda çıkarıldı ve Nevzat Bahtiyar kürsüye alındı ve görüntüler izlendi.

Sevgim Begüm Yavuz izletilen video ile ilgili olarak Mahkeme Başkanı'nın özellikle 'yer gösterme videosu' olarak belirttiğini ifade etti.

NEVZAT BEYANLARININ DOĞRU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkeme Başkanı Nevzat Bahtiyar’a ‘Senin beyanların doğru mu? Senin söylediğin her şey bu dava konusunda büyük önem taşıyor' diye sordu.

Nevzat Bahtiyar ise beyanlılarının doğru olduğunu ifade etti.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar’a 'Birine iftira atıyor musun?' diye sordu. Nevzat Bahtiyar ise kimseye iftira atmadığını söyledi.

Bahtiyar ayrıca sakladığı bir şey olmadığını da belirtti.

"BİR CİNAYET DAVASININ CUMARTESİ GÜNÜ DEVAM ETMESİ İLGİNÇ VE ÖNEMLİ"

Davanın cumartesi devam etmesi ile ilgili olarak Sevgim Begüm Yavuz, "İlginç bir şey aslında. KCK davalarının, terör davalarının cumartesi günleri devam ettiğini öğrendik ama bir cinayet davasının üçüncü gün cumartesi günü devam etmesi ilginç ve önemli" dedi.

Duruşmanın ne zaman biteceği ile ilgili olarak da konuşan Yavuz, "Öngörüme göre bugün gece saatlerine kadar tamamlanabilir gibi bir izlenim aldım. Duruşma gece saatlerine kadar devam ediyor. Bugün müşteki avukatlarının soru hazırlaması için bir ara verildi. Tanıkları dinledikten sonra bir çalışma gerçekleştirmeleri gerekiyordu onun için bir saatlik ara verildi." dedi.