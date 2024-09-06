Narin Güran bulundu mu: Çalışmalar hakkında son durum 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmalar sürerken, ilk sözleri de arkadaşı vesilesiyle ortaya çıktı. Narin'i en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı, pedagoglar eşliğinde dinlendi.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek üzere Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran, akşam olmasına rağmen evine geri dönmedi.

Güran'ın eve dönmemesi üzerine meraklanan ailesi, köylülerden yardım istedi ve küçük kız her yerde arandı.

Narin'den bir iz bulamayan ailenin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarında 16 gün geride kalırken, evine gitmek üzere Kur'an kursundan çıkan Narin'den tek bir ize rastlanılamadı.

Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri, Narin için her yeri arıyor.

ARKADAŞI KONUŞTU

Narin'in kaybolmasına dair sır perdesi, 43 dakikalık detaylarda gizli. Bölgede en son 18.59’da görülen amcanın tutuklanmasına giden süreç ise çelişkili ifadeleri ve tavırlarıyla başladı. Narin ile görüntüsü 18.47’de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı.

"ÇOK YORGUNUM"

Narin'in arkadaşı M., psikolog ve pedagoglar eşliğinde dinlendi ve küçük kızla olan son görüşmesini anlattı. Anlatımına göre M., Narin’e “Oyun oynayalım” dedi. Narin ise “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek oradan ayrıldı.

EKİPLER İKİYE AYRILDI

Narin’i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda. Bir ekip Narin’in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYAYA ÖZEL EKİP

Bölgedeki çalışmalara iz sürme köpekleri de destek verirken, sosyal medya paylaşımları için de iki farklı ekip görev yapıyor. O ekipler de sosyal medyada Narin’le ilgili çalışma yürütüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NARİN'İN KAYBOLMASI VE YAŞANANLAR

21 Ağustos'ta öğleden sonra, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı.

Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi olan 18 yaşındaki E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

AMCANIN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

Soruşturma sürerken bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda da kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alındı.

S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.G., zırhlı araçla adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. İddiaları reddeden S.G'nin tutukluluğun da avukatının itiraz edeceği belirtildi.