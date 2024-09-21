Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar yeni ifade verdi Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar, vicdan azabı duyduğunu ve olayı tüm samimiyetiyle tekrar anlatmak istediği talebiyle verdiği yeni ifadesinde Narin'i amca Salim Güran'ın yengesi ile ilişkisini gördüğü için öldürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi

Narin Güran cinayeti davası gündemdeki yerini koruyor...

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraflar geldi.

Gece geç saatlerde tutuklu bulunduğu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na dilekçe vererek vicdan azabı çektiğini ve bildiği her şeyi anlatacağını belirtmesi üzerine savcılığa getirilen Bahtiyar, burada yeniden sorulandı.

"SALİM YENGESİYLE İLİŞKİSİNİ GÖRDÜĞÜ İÇİN NARİN'İ ÖLDÜRDÜ"

Bahtiyar, 4 saat sorgulamasında amca Salim’in Narin’in annesi Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören küçük kızı Salim’in boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Sözcü'nün haberine göre Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde olayı şu şekilde tekrar anlattı:

"Bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim’in tehditlerinden dolayı farklı anlattım. Buna açıklık getirmek istiyorum.

Kızın boğulduğu 21 Ağustos günü saat 15.08’de Salim Güran’ı su meselesi yüzünden aradım. Salim de beni ağabeyi Arif’in evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdı. Birlikte Salim ile Arif’in evine girdik. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı.

Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum

"ODADA CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM"

Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin’in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin’in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı.

"OĞLUNUN KAFASINA SIKTIRIRIM"

Salim bana, ‘Yüksel’le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın.

Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim’ dedi.

Sonra cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdikten sonra ben de cesetle birlikte evden çıktım.

"CESEDİ GEREKİRSE PARÇALA"

Kapı önünde Narin’in terlikleri vardı. Salim’in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. İlk önce bana ait ahıra pencereden cesedi bıraktım.

Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdim. Ancak çuvalı bağlamamıştım. Ardından cesedi kendi aracımın arka koltuk paspasına bıraktım. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim’e verdim.

Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, ‘Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at’ dedi.

Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran’ın evine doğru baktığımda Narin’in annesi Yüksel’in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm.

Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım.

"OLAYDAN SONRA SALİM'LE GÖRÜŞMEDİM"

Narin’in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Aceleyle ve telaşla yaptığım için bağlayamadım ve düzeltemedim. Sonra olay yerinden ayrıldım. Olaydan sonra Salim’le yüz yüze veya telefonla görüşmedim.

Birkaç gün sonra yolda karşılaşınca benimle kaş göz işareti yaparak selamlaştı. Cesedi bıraktığım yeri Salim’in görüp görmediğini bilmiyorum. Ancak Eğertutmaz deresi köyün yüksek yerlerinden açıkça görülmektedir.

Bu nedenle Salim beni arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığımı görmüş olabilir. Olay tamamen bu şekilde yaşandı.

Ancak ben Narin’i kesinlikle öldürmedim. Sadece Salim’in cesedi bana teslim etmesi nedeniyle Eğertutmaz deresine bıraktım."