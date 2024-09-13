Narin Güran cinayetini çözecek ses kaydı Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinden sonra amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan A.'ya gönderdiği "Ramazan kız öldü mü?" dediği ses kaydı cinayet dosyasına girdi.

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Haber Merkezi

Diyarbakır'da yaşanan kan donduran Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündeminde.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde meydana gelen cinayet olayının yankıları sürüyor.

19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran, köyün çevresindeki bir derede çuval içinde ölü olarak bulunmuştu.

Olaya ilişkin amca Salim Güran ve itirafçı Nazım Bahtiyar'dan sonra 8 kişi daha tutuklandı.

ANNE VE AĞABEY DE DAHİL 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Anne de dahil olmak üzere 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 10 kişi ise serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

CİNAYETİ ÇÖZECEK SES KAYDI

Bu gelişmeye sebep olan en önemli gelişmenin ise bir ses kaydı olduğu ortaya çıktı.

Dosyaya eklenen ses kaydında Salim Güran'ın işçisi olan 15 yaşındaki Ramazan A'ya "Ramazan kız öldü mü?" dediği duyuluyor.

Konuya ilişkin canlı yayında bilgi veren Halk TV muhabiri Ferit Demir, dosyada ulaşılan o bilgileri şu ifadelerle aktardı:

"Cinayetin sırrı çözüldü. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi. Tutuklamaya sev edilen 9 kişi var. Bu kişiler arasında Salim Güran'ın işçisi Ramazan A. var.

Salim Güran'la Ramazan. Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan A.'a 'Ramazan kız öldü mü?' dediği duyuldu."