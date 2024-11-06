Narin Güran davasına ilişkin RTÜK'ten açıklama

DHA

Narin Güran cinayeti, Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran'ın bir daha geri dönmemesi sonrası 8 yaşındaki Narin'i arayan ekipler, 19 gün sonra bir dere kenarında çuval içerisinde cansız bedenini buldu.

Soruşturma kapsamında, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

DAVA YARIN BAŞLIYOR

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava, yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

Davanın görüleceği alanda güvenlik önlemleri alınırken, yaşanan yeni gelişmede, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Şahin tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Narin Güran kızımızın cinayet davasında yarın ilk duruşma gerçekleştirilecektir. Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapan medyamız kendisine yakışmayan sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Söz konusu kurban masum minicik bir yavrumuzdur. Tüm Türk milletinin beklentisi sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır.

"YAYINCILIK İLKELERİ İHLALİ DURUMUNDA SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ MÜEYYİDELER UYGULANACAK"

Şahin, duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmadığını ancak yargılamanın doğası gereği gizliliğin esas olduğunu belirterek devamında şu sözleri sarf etti: