Narin davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edildi

Haber Merkezi

Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden ayrılan Narin Güran, Kur'an kursuna gitti.

Ancak 8 yaşındaki Narin, bir daha geri dönmedi.

Tüm Türkiye Narin için seferber olurken, talihsiz kızın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuvalın içerisinde bulundu.

19 gün sonra dere kenarında ve üzeri taşlarla kapatılmış bir çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran, gözyaşları arasında Tavşantepe'de toprağa verildi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN İTİRAFLARI

Narin'in aranma sürecinde ise anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü, kendisinin ise küçük kızın cansız bedenini taşıdığını söyledi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRME"

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN CEZASINA İTİRAZ EDİLDİ

Narin Güran cinayetinde 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı mütaalaya aykırı olması nedeniyle kararı istinafa taşıdı.

Savcılık, Nevzat Bahtiyar’ın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hapis cezasına ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

Kara geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık ve tanıkların dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Kararın değerlendirme kısmında, şunlar kaydedildi:

"Sanıklar Enes, Salim ve Yüksel Güran'ın Narin'in öldürüldüğü zaman diliminde ev, ahır veya eklentilerinde bulundukları, bu hususun Ulusal Kriminal, daraltılmış baz verileri, kamera kayıtları, analiz raporu ve diğer tüm deliller ile sabit olduğu, mahkememizce net olarak tespit edilemeyen sanık veya sanıklar tarafından ev, ahır veya eklentilerinde Narin'in öldürülme eylemine başlandığı, ardından Narin'in bedeninin eve taşındığı, burada sanıklar Enes, Yüksel ve Salim tarafından öldürülme eyleminin tamamlanmasının beklenildiği, her 3 sanığın da ev, ahır veya eklentilerinde yapılacak bir tıbbi müdahale ile Narin'i ölümden kurtarma ihtimali varken bu müdahalenin yapılmayarak Narin'in ölmesine rıza gösterdikleri kaldı ki Yüksel'in maktulün annesi, Salim'in amcası ve Enes'in de ağabeyi olduğu, sanıkların maktule gelecek saldırı, kötülük ya da başkaca olumsuz eylemleri defetme, engelleme gibi yasal görevleri varken bunları yerine getirmedikleri gibi öldürme eylemini başlatan kişiye de engel olmayarak Narin'in ölmesine iştiraken katıldıkları belirlendi."

"NARİN'İN CANSIZ BEDENİ OLAY YERİ YAKINLARINDA BULUNAN NEVZAT BAHTİYAR'A DEREYE GÖMMESİ İÇİN VERİLDİ"

Sanıkların Narin'in bedeninin eve getirilmesi ve ölüm eyleminin gerçekleşmesi sonrası ölüm olayı üzerine yapacakları eylem, davranış ve söylemler konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek ne yapacaklarını kararlaştırdıkları kaydedilen kararda, Narin'in cansız bedenini olay yeri yakınlarında bulunan Nevzat Bahtiyar'a verip dereye gömmesini isteyerek cesedi saklama, yok etme gibi konusunda ortak hareket ettikleri bildirildi.

"ANNE YÜKSEL VE AĞABEY ENES KAPALI KAPILAR ARDINDA SALİM'LE ANLAŞTI"

Sanıkların ölüm olayına ilişkin bilgi sahibi olmadıkları yönünde hal ve hareketlerde bulundukları belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Yine Narin'in cansız bedeninin Nevzat'a verildiğinde ev içerisinde sadece Salim'in olması ve diğer kapıların kapalı olması karşısında evde olan Yüksel ve Enes'in bu konuda Salim ile anlaşarak kapalı kapılar arkasında bekledikleri, sanık Salim'in, öldürme eyleminin asıl maksadının gizlenmesi için Nevzat'a, Yüksel ile ilişkisini gördüğü için Narin'i öldürdüğü şeklindeki söylemlerin de diğer sanıklar tarafından birlikte kararlaştırıldığı ve bu şekilde asıl maksadı gizlemeye çalıştıkları, Narin'in cansız bedeninin Nevzat tarafından alınıp olay yerinden ayrılırken Yüksel'i gördüğünü ve ağladığını belirttiği, dolayısıyla sanık Salim tarafından sanık Nevzat'a Narin'in cansız bedeni verilirken diğer sanıkların olaydan haberdar oldukları, her 3 sanığın suçun işlenmesinde üstlendikleri rol ve kendi eylemleri ile diğer sanıkların eylemlerini tamamlayarak suçun işlenmesi üzerinde diğer sanıklar ile birlikte ortak hakimiyet kurduğu, bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve iştirak halinde hareket ederek sanıklar Salim, Enes ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde Narin Güran'ı iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri mahkememizce kabul edilmiştir. Tüm bu anlatımlar karşısında Narin'in öldürülme olayının her 3 sanık tarafından birlikte gerçekleştirilerek tamamlandığı anlaşılmıştır."

"3 SANIK ÖLÜME RIZA GÖSTERDİ"

Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde maktül Narin Güran'ın iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri Mahkememizce kabul edilmiştir. Tüm bu anlatımlar karşısında Maktul Narin'in öldürülme olayının her 3 sanık tarafından birlikte gerçekleştirilerek tamamlandığı anlaşılmıştır.

VERİLEN CEZALARIN NEDENLERİ DE SIRALANDI

Gerekçeli kararda, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.

Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kararda, mahkeme 4 ana başlıkta cinayetin sanıklarca işlendiğine kanaat getirildi.