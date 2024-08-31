Narin Güran'ın ağabeyi serbest bırakıldı 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyinin gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi. Küçük Narin'den ise henüz ize rastlanılamadı.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Günlerdir haber alınamayan Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Çalışmalar 11. günde de devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor.

AĞABEY SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G'nin, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Raporda, ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. Gözaltı süresi uzatılan ağabey ise dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

ÇALIŞMALAR NE DURUMDA

Kayıp Narin'i arama çalışmaları da sürüyor. Bölge, havadan ve karadan karış karış tarandı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 500 araç kontrol edilip 130 kişinin ifadesine başvuruldu. Mahallenin etrafındaki 16 kilometrekarelik alanda çalışma yürütüldü.

Aramalarda deprem gibi afetlerde kullanılan yer altı görüntüleme cihazı da kullanıldı.

Çalışmalarda son olarak, bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki derede bir terlik bulunmuş ancak aile terliğin kızlarına ait olmadığını söylemişti. Şu ana kadar yapılan aramalarda, küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.