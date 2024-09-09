Narin toprağa verildi: Anne-babaya izin verilmedi Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesine katılmak isteyen anne-babasına izin çıkmadı.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin'in cansız bedeni kendi köyünde defnedildi.

Ancak cenaze namazı kendi köyünde değil Batıkarakoç köyünde kılındı ve akabinde cenaze, Tavşantepe'ye getirildi.

ANNE-BABASINA İZİN VERİLMEDİ

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan anne ve babası, cenazeye katılmak üzere savcıdan izin istedi. Ancak Narin Güran'ın anne ve babasına, cenaze törenine katılmaları için izin verilmedi.

Küçük kızın cansız bedeni, ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi.

24 GÖZALTI VAR

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı.

Aralarında aile üyelerinin bulunduğu 24 şüphelinin sorgusu devam ederken, dikkat çeken ifadelere ulaşıldı.