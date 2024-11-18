Haber Merkezi

Narin Güran bilmecesi henüz çözülemedi.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin'in cansız bedeni ,19 gün sonra bulundu.

Bir dere kenarında ve çuval içerisinde minik bedeni bulunan Narin'in davası, sürüyor.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Olayın başından beri dikkatleri üzerine çeken amca Salim Güran'ın, karakol komutanı başta olmak üzere Devlet Su İşleri görevlileri ve köylülerle yaptığı telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

70 FARKLI KİŞİYLE GÖRÜŞME: BOĞULMA İHTİMALİ, SU KANALI DETAYI

Salim Güran, Narin'i kaybolmasının ardından 70 farklı kişiyle yaptığı görüşmelerde, sürekli olarak Narin’in ya suya girip boğulmuş olabileceğini ya da köye gelen iki çingene kadın tarafından kaçırılmış olabileceğine dikkati çekiyor.

NARİN'İN KAYBOLDUĞUNU KIZI BİLDİRDİ

Bu görüşmelerde ilk olarak kızı arıyor ve “Baba diyorlar ki Narin kaybolmuş” diyor. Salim Güran ise “Nasıl kaybolmuş?” diye soruyor. Ardından karakol komutanını arayarak, “Aleykümselam komutanım. Kusura bakma rahatsız ettim komutanım. Ben şu anda tarladayım. Çocuklar beni aradı. Benim kardeşimin kızı kayıptır. Köylüler herkes kalkmış arıyor, kızı bulamıyorlar.” diyor.

Komutan “Kaç yaşında?” diye sorunca Salim, kendi kızına Narin’in kaç yaşında olduğunu sorup öğrendikten sonra “8 yaşında komutanım.” diye cevap veriyor.

EVE GİTTİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Amca Salim'in Narin'in arkadaşlarının aktardığı bilgileri komutana söylerken, eve gitmiş olduğu bilgisini gizlemeye çalıştığı da ortaya çıktı. O detaylar şu şekilde:

KOMUTAN: NE ZAMAN KAYBOLMUŞ?

Salim Güran: Valla öğleden sonra kimse görmemiş artık. Yani köyün hepsi ayaklanmış, arıyorlar ama bulamıyorlar. Dedim komutanımı bir arayıp haber vereyim. Daha yeni beni aradılar, ben de tarladan geldim

KOMUTAN: EN SON KİM GÖRMÜŞ?

Salim Güran: En son benim kardeşimin iki kızı beraber geliyorlar. Bir tanesi eve gidiyor, öbürü de sözde eve gitmiş ama gitmemiş. Hiçbir bilgim yok.

İLGİLİ HABER Narin cinayeti dosyasına eklenen yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

GÖREVLİLERİ SU KANALINA YÖNLENDİRDİ

Amca Salim Güran, Narin'in köyün yakınlarındaki Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düşmüş olabileceği ihbarı üzerine kendisini arayan DSİ görevlisiyle de konuştu.

Amcanın, Narin'in kanala düşmüş olabileceğini söylemesi üzerine görevli, neden bu ihtimali gündeme getirdiğini soruyor.

Görevlinin, “Siz neye göre kanala düştüğünden şüpheleniyorsunuz?” sorusuna, Salim Güran, “Evimiz kanala yakın ya, zaten iki şüphe var. Bir kanal, bir de kaçırılma.” diyor.

Görevlinin, “Kanala düşseydi çıkardı abi ya” demesi üzerine bu kez, “Acaba sulama kanalına düşüp ızgaranın altına takılmış olamaz mı?” diye soruyor.

İLGİLİ HABER Narin davasında yeni gelişme: Sanıklar cezaevinde ayrıldı

"SUYA DÜŞMÜŞ OLMASIN"

Ardından Kürtçe konuştuğu köylülerden birine, “Okulun anahtarı sende mi? Getir bir okula bakalım. Jandarmalar kamera görüntülerine bakacaklar. 1 saattir arıyoruz kız kayıptır. Geç söylediler bize de 4-5 gibi söylediler. Kız kayıptır diyorlar geliyorum arayalım bari” diyor. Karşıdaki kişinin, “Nerede arayacağız” sorusuna da “Köyde arayacağız” diye cevap veriyor.

Ardından bir başka yakınıyla Kürtçe konuşan amca, “Şimdi karakol komutanını aradım söyledim, onlar da gelecekler birazdan. Yani bu kız nereye gidebilir ki, kayboldu yav. Vallahi hepimiz bakıyoruz, arıyoruz. Saat 3 gibi Eno’nun evinin oralarda görmüşler ama bilmiyorum, bu suya muya düşmesin acaba. Köprünün orada korkuluk falan yok mu, oraya bir baksaydık yav” diyor.

"BİR DURUM VARSA BİLGİMİZ OLSUN"

Salim Güran kendisini arayan bir başka kişiyle yaptığı görüşmede ise, AFAD ve jandarma görevlilerini kastederek, “Sizin köyün korucuları geldi arıyor herkes. Yalnız bildikleri bir şey varsa eğer bunu bize söylesinler. Bir şüphe varsa ya da şüphelendikleri bir durum varsa bizim bilgimiz olsun yani. Bir ipucu buldularsa eğer bizim haberim olsun bundan. Yüzbaşı, bölük komutanı kendisi bizzat aramalara katılıyor.” diyerek aileden şüphelenip şüphelenilmediğini de merak ediyor.

İLGİLİ HABER Narin cinayeti davasında Enes Güran'ın cezaevi görüntülerine ulaşıldı