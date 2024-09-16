Haber Merkezi

Türkiye, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve tam 19 süren cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasına kilitlendi.

Narin'in öldürülmesi herkesi üzerken, soruşturma kapsamında da tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi.

Narin'in öldürülmesine ilişkin sorumlu olarak görülen isimlerden birisi de anne Yüksel Güran...

Güran'ın verdiği çelişkili ifadelere bir yenisi daha eklendi.

Gülistan Doku'nun ailesinin Narin kaybolduktan sonra Yüksek Güran'ı ziyaret ettikleri sırada çekilen bir video, sosyal medyaya düştü.

Söz konusu ziyaret sırasında anne Güran'ın söylemiş olduğu ifadeler herkesin dikkatini çekti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, annenin şu ifadeleri kullandığı görüldü;

"BİR KÖŞEYE ATIN"

Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış biz de yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor.