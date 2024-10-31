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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

8 yaşındaki Narin'i arayan ekipler, 19 gün sonra bir dere kenarında çuval içerisinde cansız bedenini buldu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturma iyice genişledi.

8 yaşındaki Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılırken, Nevzat Bahtiyar itirafçı oldu.

Narin'i amcasının öldürdüğünü ve cesedi de kendisinin taşıdığını söyleyen Bahtiyar'ın sorgudaki görüntüleri, aylar sonra ortaya çıktı.

"BATTANİYE ARACIN ÖN KOLTUĞUNDAYDI"

Nevzat Bahtiyar'ın ortaya çıkan görüntülerinde sorgu sırasında ekipler, "Aracındaki battaniyeyi göstererek mi bunu yok edeceksin? Yoksa dışarı mı çıkardın. Aracın arka koltuğunda mıydı?" diye sordu.

O sırada ekiplere cevap veren Nevzat Bahtiyar ise "Yok, aracın ön koltuğundaydı." dedi. Narin'i öldürdüğü şüphesiyle yargılanan amca Salim Güran'ın küçük kızın cansız bedenini battaniyeye sardığı ve bu şekilde Nevzat Bahtiyar'a verdiği gündeme gelmişti.

"BEN ARACA BAKIYORDUM"

Devam eden sorguda yine ekipler, "Aracın ön koltuğundaydı. Battaniye içerisindeydi. O battaniyenin içerisinde biri olduğunu gördün mü?" diye sordu.

Bahtiyar ise bu soru karşısında, "Ben o sırada araca baktım." diye cevap verdi.

CESEDİ TAŞIDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, otomobili ile dereye gittiği anların güvenlik kamerası görüntüleri de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

İddianamede de yer alan görüntülerde; Narin Güran'ın 21 Ağustos’ta saat 15.11'de kamera açısından çıkarak evine giden patikaya yöneldiği, bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kameraya saat 15.41'de şüpheli bir kırmızı aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz deresinden ayrıldığı, kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'a ait olduğunun tespit edildiği yer aldı.

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