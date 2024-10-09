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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkarak Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

Ailesinin haber alamadığı ve ekiplerin her yerde aradığı Narin'in cansız bedeni, 19 gün sonra dere kenarında bulundu.

Okulların açıldığı ilk gün de son yolculuğuna uğurlanan Narin'in cansız bedeninin bulunduğu çuvaldan kaval kemiği de çıktı.

KEMİK PARÇALARI DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Narin’in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları, yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır’a getirildi.

MEZAR AÇILDI, KEMİKLER DEFNEDİLDİ

Kemikler, cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin’in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.