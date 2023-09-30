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Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Zehir tacirlerinin kökünü kazıma anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirilen faaliyetler her geçen gün bir başarıya daha ulaşıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her yeni günde sosyal medya hesabından başarılı operasyonları paylaşıyor.

20 ilde operasyon: 90 kişi yakalandı

Yerlikaya bu kez, 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 kişinin yakalandığını açıkladı.

İşte o paylaşım;

Operasyonun düzenlendiği şehirler ve ele geçirilenler

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 6,3 kg metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.



Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından ayrı ayrı yapılan operasyonlarda toplam, 2 kg metamfetamin, muhtelif miktarda eroin ve esrar ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 24 kg skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 2 ton 770 kg esrar, 2.500 kök kenevir ele geçirildi, 5 zehir taciri yakalandı.



Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.



Denizli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 2 ayrı operasyonda 12 kg esrar ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.



Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 zehir taciri yakalandı.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 34,5 kg skunk 2 kg metamfetamin ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı.



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda: 5 kg esrar ele geçirildi 4 zehir taciri yakalandı.



Artvin İli Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 7,5 kg kubar esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 zehir taciri yakalandı.



Kırıkkale İli Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda 6,5 kg kubar esrar muhtelif miktarda kokain ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 11 kg skunk madde ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.



Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif miktarda eroin, esrar, metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığının yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam; 49 kg kubar esrar ele geçirildi, 1 kg metamfetamin ele geçirildi, 9 zehir taciri yakalandı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 3,6 kg kokain muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda: 5,5 kg kubar esrar, 0,9 kg reçine esrar, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 31 zehir taciri yakalandı.



Niğde İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 258 kg uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.



Batman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 27 kg skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.



Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 14,5 kg skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.



Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 20 kg kubar esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.