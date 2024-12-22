NASA uyardı: Dev asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

AA

Uzay ajansı, 24 Aralık sabahında, 2024 XN1 adlı devasa bir asteroitin Dünya’ya tehlike oluşturmadan geçiş yapacağını duyurdu.

10 katlı bir bina büyüklüğündeki asteroit, saatte 23 bin kilometreden fazla hızla ilerleyerek gezegenimize 7,21 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.

18 KAT DAHA UZAK

Bu mesafe, Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın yaklaşık 18 katı. Uzmanlar, bu tür geçişlerin görece yakın olduğunu ancak herhangi bir çarpışma riskinin bulunmadığını belirtiyor.

ÇARPIŞMA RİSKİ YOK AMA TEHLİKE BÜYÜK

Royal Greenwich Gözlemevi’nden astronom Jess Lee, asteroitin Dünya’ya çarpma olasılığının sıfır olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Asteroit oldukça uzakta olacak, bu yüzden Dünya için bir tehlike oluşturmuyor. Ancak bu büyüklükteki bir cisim gezegenimize çarpsaydı, sonuçları çok yıkıcı olabilirdi."

12 MİLYON TON TNT GÜCÜNDE

Bilim insanları, 2024 XN1’in Dünya’ya çarpması durumunda, 12 milyon ton TNT gücünde bir enerjiyle etki yaratacağını ve 2 bin kilometrekarelik bir alanı yerle bir edebileceğini tahmin ediyor.Bu, 1908 yılında Rusya’da meydana gelen ve 80 milyon ağacın yok olmasına neden olan Tunguska Olayı’na benzer bir felaket anlamına geliyor.

2024 XN1’in bu geçişi, önümüzdeki yıllarda daha yakın olacak diğer geçişlerin habercisi. Bilim insanları, bu asteroidin 2032’de 4,7 milyon kilometre ve 2106’da 3,4 milyon kilometre mesafeden geçeceğini tahmin ediyor.

Bu tür olaylar, Dünya’nın ne kadar savunmasız olduğunu hatırlatıyor. NASA ve ESA, gezegen savunma sistemlerini geliştirerek bu tür cisimleri önceden tespit etmeyi ve olası tehditleri en aza indirmeyi hedefliyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Her ne kadar 2024 XN1 bu kez tehlike yaratmıyor olsa da, bu büyüklükteki asteroidler gezegenimize yaklaşmaya devam ediyor.

İnsanlık, bu kozmik tehditlere karşı hazırlıklı olmalı ve bilimsel çalışmalarını sürdürmelidir.2024 XN1, uzayın gizemlerine bir pencere açarken, gezegenimizin korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.