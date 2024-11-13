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İHA

Dağcı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda vatandaşları ayaklanmaya çağırmıştı.

Mahruki, emniyet ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınmıştı. Mahruki ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Dağcı Nasuh Mahruki, sosyal medya paylaşımlarıyla kurumlara ve siyasilere yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, vatandaşları ayaklanmaya çağırmıştı.

Mahruki'nin yaptığı bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

Mahruki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini yargılamakla tehdit etti ve hükümetin ölülere oy kullandırttığını ileri sürdü.

Muhafazakar vatandaşları, devleti ve kurumları sık sık hedef gösteren Mahruki, son olarak vatandaşları 'ayaklanmaya' çağırdı.