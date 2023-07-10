NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini destekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya alınmasıyla ilgili Avrupa Birliği vurgusunun ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Avrupa Birliği'ne (AB) girmek isteyen Türkiye, yıllardır çeşitli bahanelerle oyalanıyor.

AB'ye giriş süreciyle ilgili sürekli sorun çıkaran Batılı ülkeler, bugün NATO Liderler Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinledi.

AB üyesi ülkelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 50 yıllık Avrupa Birliği serüvenini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı: Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım

Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliği için, Türkiye'nin AB üyeliğini işaret ederken, "Türkiye'yi AB'nin kapısında 50 yılı aşkın süredir bekletenlere buradan sesleniyorum, Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz bizden beklentisi var, 50 yılı aştı"

İlgili konuyu, dün ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme getirdiğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı, "Vilnius'ta da bu açıklamayı yapacağım. Milletimiz bizden beklentisi var, 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz, çat kapı ülkesi değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği çıkışı gündemi belirlerken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum"

Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini söyledi.

Nato Genel Sekreteri Stoltenberg konuyla ilgili, "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg ayrıca İsveç'in NATO'ya giriş süreciyle ilgili de konuştu.

Stoltenberg, "İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün." şeklinde konuştu.