NATO üyeliği toplantısı: İletişim Bakanlığı’ndan açıklama geldi İsveç'in NATO üyeliğine yönelik Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'nca, toplantıda taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyinin ele alındığı açıklaması yapıldı.

DHA

Finlandiya ve İsveç…

NATO’ya üye olmak isteyen, bunun için de yolu Türkiye’den geçmek zorunda olan iki ülke.

Biri terörle mücadele konusunda Türkiye’nin şartını kabul etti ve arkasını sağlama aldı, diğeri de terör örgütü üyeleri ile araya mesafe koyacağına dair söz verdi, beklemeye başladı.

İsveç’in şimdi gözü kulağı Türkiye’nin vereceği kararda…

5 saat süren toplantı

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konuyla ilgili önemli bir toplantı yapıldı.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı 3’lü mutabakat uyarınca tesis edilen 'Daimi Ortak Mekanizma'nın 4’üncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

İletişim Başkanlığı’ndan yaklaşık 5 saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama geldi.

İsveç, verdiği sözlerde ne kadar ilerledi?

Açıklama şöyle denildi: