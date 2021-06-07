NATO Zirvesi 2021 ne zaman? NATO Liderler Zirvesi hangi ülkede?

NATO Zirvesi 2021 ne zaman? NATO Liderler Zirvesi hangi ülkede?

ABD Başkanı Joe Biden NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Peki NATO Zirvesi ne zaman ve hangi ülkede yapılacak? İşte detaylar...

NATO Zirvesi, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının, ittifakın etkinlikleri ile ilgili kararlar almak için periyodik olarak bir araya geldikleri zirve toplantısıdır.

NATO liderlerinin gelecek tehditleri nasıl karşılayacakları ve etkili yük paylaşımı konusunda istişarelerde bulunacağını belirten Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Biden, birçok ikili ve bölgesel meseleyi ele almak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin de katılacağı NATO Liderler Zirvesi ne zaman ve hangi ülkede sorusu gündemde yerini aldı. Peki NATO Zirvesi ne zaman? İşte tarihi..

NATO LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.