NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
İHA

14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakı ve AK Parti, ile cumhurbaşkanlığını da kazandı.

NATO'dan tebrik

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etti.

Stoltenberg, tebrik mesajında, "Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettim. Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.