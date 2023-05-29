NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

İHA

14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakı ve AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ile cumhurbaşkanlığını da kazandı.

NATO'dan tebrik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Stoltenberg, tebrik mesajında, "Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettim. Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.