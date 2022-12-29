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- Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 EYT kararı sonrası emekli maaşı hesaplama!
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 EYT kararı sonrası emekli maaşı hesaplama!
- 29.12.2022 - 13:38
EYT kararı sonrası SGK tarafından uygulamaya konan ‘Emekli maaşı hesaplama robotu’ yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşların aldığı emekli maaşı, sigortalı oldukları seneye ve prim gününe göre farklılık gösteriyor. İşte 2023 yılı emekli maaşı hesaplaması...
Ne kadar emekli maaşı alırım?
4A emekli maaşı hesaplaması için:
4A emekli maaşı hesaplaması için uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına giriş yapmalı ve sayfada istenen bilgileri girmelisiniz.
T.C Kimlik numarası,
SSK Sicil Numarası,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi doldurduktan sonra ‘Sorgula' butonuna basmanız yeterli.
4B emekli maaşı hesaplaması için:
4B için öncelikle uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına giriş yapmalı ve TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazdıktan sonra sorgulamayı yapabilirsiniz.
4C emekli maaşı hesaplaması için:
4C maaşı hesaplaması için uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına giriş yapmalı ve aşağıdaki bilgileri doldurmalısınız:
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi.
Son olarak hizmet türünü seçmelisiniz. Altta yer alan hesapla butonuna bastıktan sonra sorgulamanız gerçekleşecek.