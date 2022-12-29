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Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 EYT kararı sonrası emekli maaşı hesaplama!

Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 EYT kararı sonrası emekli maaşı hesaplama!

EYT kararı sonrası emekliliği bekleyen ve emekli maaşını merak eden vatandaşlar "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte emekli maaşı hesaplaması...