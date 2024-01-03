Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı 20 yıl önce öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden biri olan Nuri Gökhan Bozkır dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bozkır, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

18 Aralık 2002'de suikaste kurban giden Hablemitoğlu olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, dün gözaltına alındı.

Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Cezaevine gönderildi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Bozkır'a, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davasında hakkında verilen hüküm tebliğ edildi.

Ardından Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasında yargılanıyor.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek"; emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası isteniyor.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Ardından hakkında bulunan adli kontrol tedbirlerine uymayan Bozkır hakkında 3 Temmuz 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

20 yıl oldu

Suikaste kurban giden akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı, FETÖ'nün sözde "cemaat" olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi.

"Gülen cemaati"nin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, "Köstebek" isimli kitabında "Gülen cemaati"nin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı "Fetullahçılar" olarak tanımladı.

Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde başından vurularak öldürüldü.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi.

Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)