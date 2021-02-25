Necmettin Erbakan vefatının 10’uncu yılında Ayasofya’da anılacak

Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan için vefatının 10’uncu yılında Ayasofya’da program düzenlenecek.

Erbakan Vakfı, 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla, Ayasofya Cami-i Kebir'de akşam namazını müteakip anma programı düzenleyecek.

'DÜNDEN BUGÜNÜ ANLATAN' ERBAKAN

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin programa ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Dünyadaki konjonktürel gelişmeler ışığında her fırsatta ‘Milli ve Yerli’ kalkınma hamlesinin önemini vurgulayan, dışa bağımlılık yerine ülkemizin zengin yer altı ve yer üstü kaynak ve potansiyelinin harekete geçirilmesini savunan, mevcut ekonomik darboğazı, borç sarmalını, dış politikadaki gelişmelerin ortaya çıkardığı kaotik durumu her vesilede yıllar öncesinden dile getiren ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 'dövecek dizimizin kalmayacağını' ifade ederek bizlere ‘Dünden Bugünü Anlatan’ Türkiye Cumhuriyeti 54. Refahyol Hükümeti’nin Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı, vefatının 10. sene-i devriyesinde açılması için büyük mücadele verdiği fethin sembolü Ayasofya Cami-i Kebiri'nde Erbakan Vakfı Genel Başkanı Sayın Dr. Fatih Erbakan'ın ve önemli konuklarımızın katılımıyla anacağız. Bunun ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

27 ŞUBAT CUMARTESİ KABRİ BAŞINDA ANMA PROGRAMI

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan için ayrıca, vefat yıl dönümü olan 27 Şubat Cumartesi de günü öğle namazı sonrası Merkezefendi'deki kabri başında anma programı düzenlenecek.