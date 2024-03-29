Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından destek: 'Oylarımızı AK Parti adaylarına veriyoruz' 31 Mart yerel seçimlerinde tabanda birleşme çağrısı yapan Milli Görüş'ün önemli isimleri, oyların AK Parti'ye verilmesi adına çağrıda bulundu.

ensonhaber.com

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarının yer aldığı Konya Akıncılar Platformu, yerel seçim öncesi toplantı düzenledi.

Yapılan toplantıda önemli bir karar aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vefa gösteren Milli Görüş'ün önemli isimleri, seçimde Erdoğan'a tam destek vereceklerini açıkladı.

"Erbakan Hocamızın yolunun varisi Erdoğan'dır"

Sabah'ta yer alan habere göre; Konya Akıncıları Platformu Temsilcisi Ahmet Poçanoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut konjonktürde 'Milli Görüşün' temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Oylarımızı AK Parti adaylarına veriyoruz. Milletimizi de Recep Tayyip Erdoğan yanında birleşmeye AK Parti'ye oy vermeye davet ediyoruz. Erbakan hocamızın yolunun varisi, Recep Tayyip Erdoğan'dır."