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- Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 12:10
Koronavirüse yakalanması nedeniyle hayatına ve sağlık durumuna dair bilgiler merak konusu olan Necmettin Nursaçan kimdir sorusu araştırılıyor.
İşte Necmettin Nursaçan hakkında merak edilenler..
NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR?
1942 yılında Kayseri İline bağlı Hacılar’da dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra 15 Mayıs 1990’da Kayseri Müftülüğü’ne atandı.
Evli 5 çocuk babası Nursaçan, aslen Kayseri Hacılar İlçesi nüfusuna kayıtlıdır, Arapça bilmektedir.
9 Kasım 2005 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı. 2007 yılının Mart ayında yaş sınırından dolayı emekli oldu.
İyi derecede Arapça bilen Necmettin Nursaçan, kuvvetli hitabeti, etkili vaazları, dinî ve sosyal konulardaki hizmetleriyle tanınmaktadır.
NECMETTİN NURSAÇAN SAĞLIK DURUMU
Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan yapılan Covid-19 testinin pozitif olması sonucunda Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçen Necmettin Nursaçan'a şehir hastanesinde tedavi uygulanırken, Covid-19 testinin pozitif çıkması sevenlerini üzdü.