Negro ne demek? Irkçı söylem Negro ne anlama geliyor?

‘Negro ve no to racism’ kelimeleri, Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasıyla yeniden gündeme geldi. Negro ne demek?

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Maçın 15. dakikaları oynanırken hakemin kırmızı kart gösterdiği Webo’yu, Rumen dördüncü hakem “Negro” diye nitelendirerek işaret etti.

Başakşehir bu ırkçı söylemin ardından sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.

Tüm dünyanın karşı çıktığı bu olaya, PSG’li futbolcular dâhil herkes tepki gösterdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan tepkiler tüm dünyaya yayıldı.

NEGRO NE DEMEK?

Yaşanan bu skandalın ardından vatandaşlar Negro ne demek, negro kelimesi ne anlama geliyor sorularını araştırmaya başladı.

Negro, İspanyolca ‘siyah’ anlamına gelir. Negro, İngilizce’de ‘Zenci’ demektir. Negro kelimesi, ırkçı nefreti niteleyen bir ifadedir. Kara, pis, kirli anlamında kullanılan Negro kelimesi, tamamen ırkçılıkla alakalı ve insanlık dışı bir kavramdır.

NO TO RACİSM NE DEMEK?

Olayla ilgili milyonlarca “No to Racism” etiketiyle paylaşımla yapıldı. No to Racism, Türkçe'de ‘Irkçılığa Hayır’ anlamını taşımaktadır.