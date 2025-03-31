Netanyahu ile İsrail güvenlik yetkilileri Türkiye'nin Suriye'deki varlığını görüşecek

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'de kurulan Ahmed Şara liderliğindeki geçiş hükümetiyle olan sıkı bağları ve bölgedeki geniş hareket alanı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu endişelendirmeye devam ediyor.



İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin yeni bir güvenlik toplantısı yapacağını duyurdu.

Geçen haftakine benzer olacağı bildirilen toplantıya savunma kurumlarının yöneticilerinin katılacağı aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN ARTAN ETKİSİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Netanyahu, geçen hafta yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıda Türkiye'nin artan etkisi görüşülmüştü.

İsrail basını tarafından Netanyahu'nun Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği belirtilmişti.

Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürülmüş, Humus'un doğusunda görülebilecek bir Türk askeri varlığının İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedilmişti.

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