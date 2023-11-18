Netanyahu: Sivil kayıp olmamalıydı İsrail başbakanı Netanyahu, 43 günde 12 bin kişinin öldüğü Gazze'de sivil kayıpları azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...

7 Ekim sabahından bu yana saldırılarını sürdüren ve binlerce masumu öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkamış durumda.

Dünyadan yapılan ateşkes çağrılarına rağmen masaya oturmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sivil kayıpları azaltmaya çalıştıklarını savundu.

Kanada televizyonuna röportaj veren Netanyahu, Gazze’de yaşanan sivil kayıplara ilişkin "trajedi" dedi.

"Hiç sivil kayıp olmamalıydı" ifadesini kullanan Netanyahu, ordunun sivilleri korumak için her şeyi yaptığını öne sürdü.

"Hamas sivillerin kaçışına engel oluyor"

İsrail başbakanı, bir yere saldırmadan önce bölgedekileri telefonla arayıp uyardıklarını söyledi. Ancak Hamas'ın sivillerin kaçışına engel olduğunu iddia etti ve ölümlerden Hamas'ı sorumlu tuttu.

Netanyahu, "Sivil kayıpları en aza indirmeye çalışıyoruz ancak maalesef bunda başarılı olamadık" ifadelerini kullandı.

Ölü sayısı 12 bini aştı

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 43. gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 12 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 binini çocuklar, 3 bin 300'ünü kadınlar oluşturdu.

Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 22 sivil savunma çalışanı ve 51 gazeteci öldürüldü.

Saldırılar sonucu 30 binin üzerinde kişi de yaralandı. Bunlardan yüzde 75'ini yine kadınlar ve çocuklar oluşturdu.

Açıklamada, 1800'ü enkaz altında çocuk olmak üzere 3 bin 750 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbar alındığı aktarıldı.

"Filistin halkına yönelik etnik temizlik uygulanıyor"

Açıklamada, İsrail'in uzun yıllardır, "hastanelerin Filistin direniş güçlerinin komuta merkezleri olarak kullanıldığı" şeklinde asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı kaydedildi. İsrail'in böylelikle hastane saldırıları ile Filistin halkına yönelik uyguladığı "etnik temizliği" ve işlediği suçları gerekçelendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Hükümetin açıklamasında, Şifa Hastanesi'nden İsrail askerleri ile tanklarının çıkarılması, ayrıca insani ve sağlık alanındaki görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt takviyesi yapılması çağrısında bulunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)