Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım

İsrail'in zulmüne dünya ülkeleri sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e karşı harekete geçilmeli çağrısında bulundu. Netanyahu'nun oğlu ise sözde Kürdistan paçavrası ile yanıt verdi.

Katil İsrail ordusu, Gazze’de sivilleri hedef aldı.

Saldırıda çok sayıda yaralı bulunurken, 9’u çocuk 24 kişi de hayatını kaybetti.

Uluslararası sözlü uyarılar İsrail terörünü durdurmazken, Netanyahu işgalci devletin saldırılara devam edeceğini açıkladı.

Dünya bu zulme sessiz kalırken İsrail'in bu saldırılarına baş kaldıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tüm dünyaya çağrı yaptı.

Bu kapsamda Erdoğan da Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, “İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail’in Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum” yazdı.

HAYSİYETSİZ YANIT

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahun’nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı.

Netanyahu’nun oğlu, Erdoğan’ın paylaşımına sözde Kürdistan paçavrası görseliyle yanıt verdi.