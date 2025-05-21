Nevşehir'de sıcak hava balonu, kayalıklara zorunlu iniş yaptı

DHA

Nevşehir Kapadokya'da sabah saatlerinde havalanan turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle kayalıklara zorunlu iniş yaptı.

Balondaki 20 turist, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara indirildi.

BÖLGEYE AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMANIN ARDINDAN TEKRAR HAVALANDI

Sıcak hava balonu, itfaiyenin çalışması sonrası, yeniden havalandı.

MAHSUR KALANLARIN KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kayalıklarda mahsur kalan 20 turistin kurtarılması çalışması sürerken, olayda herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.