Nevşehir'in yeni makam aracı 'Kapadokya' renkli Togg oldu Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Nevşehir Belediyesi'nde makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

AA

Anadolu Kırmızısı, Gemlik Mavisi, Oltu Siyahı, Kula Grisi, Kapadokya Beji ve Pamukkale Beyazı... Bunlar yerli otomobil Togg'un renkleri.

Togg, renkleri ile de Türkiye'nin eşsiz beldelerini tanıtmayı amaçladı.

Bu şartlarda tabii ki Nevşehir'e "Kapadokya" renkli Togg yakışırdı.

Nevşehir'de Togg'a büyük ilgi

Belediye binası önüne getirilen "Kapadokya" rengini taşıyan T10X model Togg'a ilgi gösteren vatandaşlar, aracı inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kapadokya rengi verilmesi çok hoşumuza gitmişti"

Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, kentin çeşitli noktalarına şarj istasyonları kurulduğunu, sayısının artırılması için çalışmaların da sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

Togg aslında Türk insanının neler yapabileceğini gösteren bir simge. Birçok alanda gelişmeler yaşadık, Togg da bunların nişanesi oldu. Kapadokya renginin de olması bizi çok mutlu etmişti. Girişimlerimiz sonuç verdi, aracımızı getirdik, şehrimize hayırlı olsun.

"Milli teknoloji alanında hamlelerin başarısının göstergesi"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün de Türkiye'nin son yıllarda milli teknoloji alanında hamleler yaptığını, Togg'un bu kapsamdaki başarının göstergesi olduğunu ifade etti.

"Yerli araca tüm renkler yakıştı"

Yerli araca tüm renklerin yakıştığını kaydeden AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ise şöyle konuştu: