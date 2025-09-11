Nevşin Mengü: CHP'de çalkantı var bütünlüğün sağlanması lazım

CHP'nin içinde olduğu durum muhalif medyanın da gündeminde.

Şaibeli kurultay davası, art arda gelen istifalar ve İstanbul il başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması...

CHP'deki bu kaos ortamını Nevşin Mengü de YouTube kanalındaki yayınında değerlendirdi.

CHP yönetiminin birlik sağlama çabası olduğunu fakat içeride durumun da bundan farklı olduğunu söyleyen Mengü, şunları söyledi:

"TÜM CHP'Lİ BAŞKANLAR HAKKINDA DEDİKODU VAR"

"Maalesef CHP'nin neredeyse şu anda İstanbul'daki tüm belediye başkanlarıyla ilgili dedikodular, spekülasyonlar... O da mı ayrılacak, bu da mı ayrılacak, o bilmem nedeye transfer olacak...

"BİRLİK SAĞLAMA ÇABASI VAR AMA DURUM ÖYLE DEĞİL"

Yani mevcut yönetim ve Özgür Özel bir birlik sağlamaya çalışıyor ama durum çok da öyle değil. Dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz Beykoz'da Alaattin Köseler tutuklandı, serbest kaldı sonra yeniden tutuklandı.

"ÖZLEM GÜRZEL SANIYORUM AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Yerine seçilen Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti. CHP'ye yönelik de bir eleştiri mektubu kaleme almış. Henüz başka bir partiye geçmedi ama zannediyorum AK Parti'ye geçecek.

Bunun üzerine 2 belediye meclisi üyesi de istifa etti. Demek ki burada CHP'nin bütünlüğü sağlaması lazım.

"İÇERİDE ÇALKANTI SÜRÜYOR"

İçerde çalkantı sürüyor. Siz de yazmışsınız yorumlarda 'nedir bu Özlemler' diye. Mesele sadece Özlemler meselesi değil. Ama bir karmaşa durumu var. Bununla ilgili yönetimin ne yapılacaksa yapması lazım."