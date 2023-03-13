Nevşin Mengü: İktidarda en aktif ve başarılı çalışan Fahrettin Altun Gazeteci Nevşin Mengü, deprem sonrasında iktidarda en etkin ve başarılı çalışan ismin İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğunu söyledi.

Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir felaket atlattı.

11 ili vuran deprem felaketinden sonra büyük bir seferberlikle yaralar sarılırken bir yandan da seçim sürecine girildi.

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında son dönemdeki gelişmeleri yorumlarken iktidarın yoğun gündemdeki çalışmalarına da değindi.

Mengü, bu süreçte iktidarın en başarılı organı olarak İletişim Başkanlığı'nı seçti.

"En başarılı iktidar mensubu Fahrettin Altun"

Fahrettin Altun'un en hızlı ve başarılı çalışan iktidar mensubu olduğunu söyleyen Nevşin Mengü, şöyle konuştu:

"Benim şu anda gördüğüm iktidar cenahında vallahi en aktif çalışan en de başarılı çalışan kesinlikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Hani TT olan videolar, öne çıkan videolar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili tam nokta atışı...



Şu anda insanlar, Türkiye büyük bir yıkımdan geçiyor, mesela Nureddin Nebati ne zaman bir açıklama yapsa skandal oluyor.



Ama insanların şu anda şefkate ihtiyacı var, insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Muharrem İnce'nin de sürekli TT olması. O yüzden bence en hızlı, en başarılı çalışan iktidar cenahında kesinlikle Fahrettin Altun yani bunun altını çizeyim."

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede çocukla sohbeti yürekleri ısıttı Haberin Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerde depremzedelerle olan diyaloğu, kapsayıcı açıklamaları ve çocuklarla ilişkilerini içeren sosyal medya paylaşımları, hem halka güven vermiş hem de yürekleri ısıtmıştı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkla yakın ilişkisini gösteren görseller büyük beğeni toplamıştı.