Nevşin Mengü, İsrail kanalına son gelişmeleri yorumladı

Dünya Orta Doğu'daki anlık gelişmeleri takip ediyor.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Mısır'daki zirveye çevrildi.

Her dakika önemli gelişmeler yaşanırken Nevşin Mengü, bir İsrail kanalına canlı bağlanarak gelişmeleri değerlendirdi.

Mengü'ye İsrail-Türkiye ilişkilerinin geleceği de soruldu.

Türklerin İsrail'e büyük kızgınlık duyduğuna dikkat çeken Mengü, ikili ilişkilerde zamana ihtiyaç duyulacağını söyledi:

"TÜRKLER KIZGIN: İNSANLAR 2 YIL BOYUNCA BEBEKLERİN ÖLÜMÜNÜ İZLEDİ"

Mengü, şunları söyledi:

"Küçük adımlarla. Biliyorsun Türkiye’deki insanlar İsrail’e çok kızgın. Son 2 yılda bebeklerin, kadınların, çocukların ölümünü izlediler.

Bu yüzden insanlar İsrail’e çok kızgın. Hayatın gerçeklerini biliyorum ama küçük adımlarla olabilir. Savaş her yerde korkunçtur.

"İKİLİ İLİŞKİLER İÇİN ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Kimse savaşı sevmez. Hırslı politikacılar için böyle değil ama insanlar için bu böyledir. İki ülke arasındaki restorasyon için zamana ihtiyaç var."