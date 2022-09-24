Nevşin Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi partisini bile adaylık konusunda ikna edemediğini Türkiye'yi nasıl ikna edeceğini sorguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere yönelik yaptığı çağrı siyasetin gündemine oturdu.

CHP Lideri, "Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu çıkışın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı içerisinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri'ne desteklerini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine yönelik yaptığı bu çağrı, televizyon ekranlarındaki birçok tartışma programında masaya yatırıldı.

FOX TV'de ekren gelen Orta Sayfa programında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri değerlendirildi.

Programın yorumcularından Nevşin Mengü, konuyu farklı bir açıdan sorguladı.

Mengü, "Ben de şu soruyu sorayım. Kendi partisini ikna edemeyen, bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman? Herkes tweet atıyor Kılıçdaroğlu diye.. Daha siz kendi partinizi ikna edemediyseniz bütün Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz ya.." ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışını yorumladı VİDEO