Nevşin Mengü muhaliflerin lincine uğradı: 20 yıl önce de kötüydü

'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı, farklı isimleri ağırlayarak yayınlarına devam ediyor.

Kanalın son konuğu, Nevşin Mengü oldu.

Gündemi değerlendiren Mengü, muhalif kesimin linciyle tanıştı.

Mengü, Z Kuşağı gençlerin, "20 yıl önce her şey çok iyiydi, şimdi çok kötü" argümanlarını eleştirdi.

"UMUTSUZLAR ÇÜNKÜ SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNDE KALIYORLAR"

Nevşin Mengü, şunları söyledi:

"Gençlerin umutsuz olmalarının nedeni sürekli TikTok ve Instagram'da vakit geçirmeleri.

Sürekli eğlence, çok güzel hayatlar... Bunu izliyorlar ve şöyle düşünüyorlar, şöyle bir inanış yerleşmiş aralarına;

Eski jenerasyon paraları kazandı kazandı, siyasi olarak da çok yanlış kararlar aldınız, bu iş buralara geldi.

"SANKİ 20 YIL ÖNCE EV ALMAK ÇOK KOLAYDI"

Eski jenerasyonlar çok ucuza ev almış... Böyle bir efsane dolanıyor. Sanki 20 yıl önce dünyada herkesin evi, lüks arabası vardı. İnanılmaz bir ilüzyon var.

Çünkü sosyal medyada sürekli inanılmaz garip uç ideolojiler, parası olan adamların finansmanı sayesinde at koşturabiliyor. Gençler büyük ölçüde buna kurban gidiyor.

20 yıl önce evet pek çok şey daha iyiydi. Ama 1 ay çalıştım ev aldım, oh ne güzel Paris'te tatil... Böyle bir dünya yoktu. Kendilerini kandırmasınlar.

"HER ŞEY İYİ OLSUN İSTİYORSAN ÇOK ÇALIŞACAKSIN"

Bir şey olmak istiyorsan, hangi koşullar altında olursa olsun. Bugün bu Türkiye'desin evet her şey zor, Trump Amerikası'nda da olabilirsin.

Şunun garantisi yok yani: Her şey her zaman çok iyi olacak. Her şeyin çok iyi olması için çok çalışman lazım.

Şöyle bir şey yok yani: Ben oturayım, yiyeyim içeyim her şey de çok iyi olsun. Her şeyin çok iyi olmasını istiyorsan taşın altına elini koyman lazım. Bence Z Kuşağı'nın bunu anlaması lazım."

MUHALİF GENÇ LİNCİ

Mengü'nün bu çıkışı, özellikle muhalif gençlerin büyük tepkisini çekti.

Sosyal medyaya kesitleri düşen programın ilgili bölümleri en çok konuşulan içerikler arasına girerken eleştiriler, linç boyutuna çıktı.